Rıza Dönel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ISPARTA ULUBORLU belediye başkan adayı olan Rıza Dönel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA ULUBORLU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Rıza Dönel isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ISPARTA ULUBORLU adayı Rıza Dönel kimdir? Bağımsız ISPARTA ULUBORLU adayı Rıza Dönel yüzde kaç oy aldı?

Rıza Dönel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ISPARTA ULUBORLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Rıza Dönel ULUBORLU ilçesinde % 0,30 oranında oy almıştır. ULUBORLU ilçesinde % 0,30 oranında oy olan Rıza Dönel adlı Bağımsız adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA ULUBORLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.