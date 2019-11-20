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Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor

Lazio forması giyen Riza Durmisi, İtalyan basınına konuştu. Durmisi, "Benimle en çok ilgilenen kulüp Fenerbahçe. Ara transfer dönemi için görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe benimle, menajerimle ve Lazio ile konuştu." dedi.

20.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:23

Yaz transfer döneminde ile anılan 'nun Danimarkalı sol beki Rıza Durmisi, transferiyle ilgili tekrar açıklama yaptı. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Rıza Durmisi, "Benimle en çok ilgilenen kulüp Fenerbahçe. Ara transfer dönemi için görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe benimle, menajerimle ve Lazio ile konuştu. Ancak, İspanya'dan da teklifler var." ifadelerini kullandı.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Gazetenin haberine göre; Fenerbahçe, Lazio ile masaya oturdu ve transfer görüşmelerinde büyük mesafe kaydetti. Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Sportif Direktör Igli Tare, daha yüksek bir bedel koparmak için çabalasa da Fenerbahçe'nin Durmisi için 3 milyon euro'dan daha fazla ücret ödemeyeceğini açıklaması üzerine, pazarlık bu fiyat civarında noktalarında devam ediyor.

BU SEZON FORMA GİYMEDİ

25 yaşındaki Arnavutluk asıllı Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi, 2018 yazında 7.5 miylon euro bonservis karşılığında Betis'ten Lazio'ya transfer oldu. Durmisi, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi. 2018/19 sezonunda ise 25 yaşındaki sol bek, sadece 10 maça çıktı.

(Sporx)

Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor

La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe, Lazio, Spor


HABER YORUMLARI (1)
EFEDAYI:Bu adamı almak kazanma şansı daha az olan bir kumar gibi . Adam kendi takımında forma yüzü görmüyor . . .
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