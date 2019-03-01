Rıza Esendemir'den Babasının Cenazesine Çelenk Gönderen İrem Derici'ye Sitem: Samimiyetsiz

Geçen hafta babası Suat Esendemir'i kaybeden radyocu Rıza Esendemir, önceki gece Karaköy'de görüntülendi. Babasının ölümünün ardından zor günler geçiren Esendemir, eski eşi İrem Derici'nin cenazeye çelenk göndermesi hakkında konuştu. Radyocu, eski eşinin bu hareketini samimiyetsiz olarak yorumladı.

"NE KADAR DA SAMİMİYETSİZ BİR ÇELENK O"

Muhabirlerin "Başınız sağ olsun. Eski eşiniz İrem Derici sizi arayıp baş sağlığı diledi mi?" sorusuna Rıza Esendemir, "Sağ olsun çelenk göndermiş. Benim için ne kadar da samimiyetsiz bir çelenk o. Onu yollamak yerine bir telefon açsa daha samimi olurdu. 1996-1997 yıllarında bir ilişkim olmuştu. O kızcağız, annemin numarasını bulup aramış. Üzüntülerini iletmiş. Çok şaşırdım böyle bir vefaya. Sağ olsun.

"HASTANEDEYKEN BİLE SELFIE PAYLAŞTI"

Tabi ben bu durumu İrem'e bağlamak istemem. Ama biz onunla kavgalı veya dövüşlü boşanmadık. Keşke beni aramasa bile annemi arasaydı. O hastanedeyken, ben en sevdiği çiçekleri yolladım. Yoğun bakımda olduğu için gitmedim hastaneye. Gerçi o oradayken bile selfie paylaştı, neyse. İrem'in babası (Hulisi Bey) rahmetli babamın arkadaşıydı. Sağ olsun o aradı, tekrar teşekkür ederim" cevabını verdi.