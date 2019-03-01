01 Mart 2019, 09:43
»»

Rıza Esendemir'den Babasının Cenazesine Çelenk Gönderen İrem Derici'ye Sitem: Samimiyetsiz

Rıza Esendemir, babasının cenazesine çelenk gönderen eski eşi İrem Derici için samimiyetsiz yorumunu yaptı.

Geçen hafta babası Suat Esendemir'i kaybeden radyocu Rıza Esendemir, önceki gece Karaköy'de görüntülendi. Babasının ölümünün ardından zor günler geçiren Esendemir, eski eşi İrem Derici'nin cenazeye çelenk göndermesi hakkında konuştu. Radyocu, eski eşinin bu hareketini samimiyetsiz olarak yorumladı.

"NE KADAR DA SAMİMİYETSİZ BİR ÇELENK O"

Muhabirlerin "Başınız sağ olsun. Eski eşiniz İrem Derici sizi arayıp baş sağlığı diledi mi?" sorusuna Rıza Esendemir, "Sağ olsun çelenk göndermiş. Benim için ne kadar da samimiyetsiz bir çelenk o. Onu yollamak yerine bir telefon açsa daha samimi olurdu. 1996-1997 yıllarında bir ilişkim olmuştu. O kızcağız, annemin numarasını bulup aramış. Üzüntülerini iletmiş. Çok şaşırdım böyle bir vefaya. Sağ olsun.

"HASTANEDEYKEN BİLE SELFIE PAYLAŞTI"

Tabi ben bu durumu İrem'e bağlamak istemem. Ama biz onunla kavgalı veya dövüşlü boşanmadık. Keşke beni aramasa bile annemi arasaydı. O hastanedeyken, ben en sevdiği çiçekleri yolladım. Yoğun bakımda olduğu için gitmedim hastaneye. Gerçi o oradayken bile selfie paylaştı, neyse. İrem'in babası (Hulisi Bey) rahmetli babamın arkadaşıydı. Sağ olsun o aradı, tekrar teşekkür ederim" cevabını verdi.

İrem Dericiİrem Derici'nin Eski Eşi Rıza Esendemir'in Babası Hayatını Kaybetti

Karaköy, İrem Derici, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (7)
FEYZA: Su celenk islerini anlamsiz buluyorum. ona verdikleri paralari bir vakifa bagislasalar hem yardim hemde bir iyilik yapmis olurlar.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GALERİCİ SEMİH: programlarda samimi olucam halktan olucam halk ağzı ile konuşucam diye kendini rezil eden insanlardan biri. senin eski kayınpederin ölmüş senin oraya gidip kavgalıda olsan eski eşine destek olman gerekirdi samimiyetsiz.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ÇİRKİN ŞEY: Çirkin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VATAN: NE BEKLENİRKİ BU GİBİLERİ, NDEN DÜNYA MALINA DÜNYA İŞİNE DALMIŞ GİDİYORLAR. AMA BÜRGÜN MUTLAKA MUSALLAH YATACAKSINIZ O ZAMANDA SEN ÇENENK GÖNDERİRSİN. BUNLARIN SEVMELERİ GÜLMELERİ ARKADAŞLIKLARI HEPSİ OYUN .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NURCAN: İREM DERİCİ GERÇEKTEN AYIP ETMİŞ. VEFASIZLIK
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz