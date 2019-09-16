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Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.

16.09.2019 18:33

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.

Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

RIZA KAYAALP TARİHE GEÇECEK

Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, yarın finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek. Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.

Öte yandan, 77 kiloda mücadele eden ve ikinci maçında Pavel Liakh'a yenilen Fatih Cengiz, Belaruslu güreşçinin finale çıkamamasıyla elendi.

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Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Rıza Kayaalp, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(5)
GERCEKCİ:Alman rakibini yenmekte bir daha zevkli oluyor futbolda burunlari havalardan yere inmiyor.
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DADAŞ:Maşallah yiğidime yeni nesilin Koca Yusuf u
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KİM:Yürü yiğidim kim tutar Allah yardımcın olsun
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YORUMCU:Hey maşallah toprağıma bak be Aslan gibi Aslan
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YİĞİDO:Türk gibi kuvetli Allah devamını getirsin inşallah
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