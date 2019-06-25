25.06.2019 23:35
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Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı törende hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirdi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın nikah şahitliğini yaptığı törende hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirdi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara 'da gerçekleşen törende Zeynep Yılmaz ile dünyaevine girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve milli güreşçi Taha Akgül yaptı. Kayaalp ve Yılmaz ailelerinin yanı sıra spor ve siyaset dünyasından bir çok ismin katıldığı düğünde çifte mutluluklar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a verdi. Rıza Kayaalp ile Zeynep Yılmaz, 27 Haziran'da da Yozgat 'ta bir düğün yapacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan , Rıza Kayaalp , Güncel

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