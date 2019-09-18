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Rıza Kayaalp'in başarısının sırrı! 140 kiloluk Mijain Lopez Nunez

Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu. Kayaalp'in bu şampiyona ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanması için Kübalı efsane güreşçi Mijain Lopez Nunez partnerlik ediyor.

18.09.2019 09:58

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı.

Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti.Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

RIZA KAYAALP'İN PARTNERİ EFSANE MIJAIN LOPEZ NUNEZ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya için hazırlanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in antrenman partneri aktif sporculuk döneminde Rıza'nın en büyük rakibi olan ve 2016'da emekliye ayrılan 140 kilonun efsanelerinden Kübalı Mijain Lopez Nunez... İkili Dünya Güreş Şampiyonası'na da birlikte hazırlandı.

Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda mağlup olduğu Lopez için şu açıklamayı yapmıştı; "İyi partnerler ile çalışmamız gerekiyor. Bunda da federasyonumuz ezeli rakibimle görüştü ve antrenmanlara davet etti kendisini. Bunu kabul ettiğini öğrendik bu da benim için çok iyi oldu. Kendisi 140-150 kiloluk bir adam, onunla antrenman yapmak gerçekten de benim için çok iyi olacak. Diğer rakiplerin bundan sonra daha hafif geleceğini düşünüyorum. İnşallah Lopez ile beraber iyi bir hazırlık dönemi geçiririz. Tabii olimpiyatlar büyük hedefimiz. Orada daha rahat bir şekilde şampiyon olmamı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler emeği geçen herkese. İnşallah bundan sonra antrenmanlarımızda daha iyi, daha güçlü ezeli rakibim ile çalışıp şampiyonalara öyle hazırlanmaya devam edeceğiz. Lopez ile birçok anımız, birçok maçımız var. Onunla antrenman yapmak daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

OLİMPİYATLARDA İKİNCİ OLMUŞTU

Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

GREKOROMENDE 2 MADALYA

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı.

Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu.

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Rıza Kayaalp'in başarısının sırrı! 140 kiloluk Mijain Lopez Nunez

Mijain Lopez Nunez, Rıza Kayaalp, Spor

YORUMLAR(4)
AHMET:seni yaratan allaha kurban olayım . yolun açık olsun arslan parçası
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HELALLLL:Sen ve senin gibi Türk bayrağını dalgalandırmaya uğraşan tüm kardeşlerime HELAL ve SELAM olsun.
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FATİH:Çok güzel be. Tek onu yenemiyordu. Çok sevindim. Devletimiz de var olsun. Bu destekler olmazsa bu madalyaları almak kolay değil.
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MUZAFFER:Tebrikler Rıza, başarılarının devamını dileriz.
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