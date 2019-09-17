Rıza Kayaalp'in annesi, babası ve yakınlarının televizyonda güreş müsabakasını izlemesiKayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp'in maç süresince dua okumasıKayaalp'in şampiyon ilan edilmesiyle ailenin sevinç gösterisiEvde İstiklal Marşı'na eşlik edilmesiRıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp ile röportajRıza Kayaalp'in ablası Arzuhan Coşkun ile röportaj Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4. kez dünya şampiyonu olması, final müsabakasını Yozgat'taki evlerinde televizyondan izleyen ailesi tarafından sevinçle karşılandıAnne Sevgi Kayaalp:"Çocuğum 4. dünya şampiyonluğunu kazandı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşı'mızı söyletti. Dualarımız da öyleydi, çok şükür kazandı. Türkiye'ye armağan etti, oğlumla gurur duyuyorum"Abla Arzuhan Coşkun da çok heyecanlı bir maç izlediklerini belirterek, "Kardeşimle gurur duyuyorum. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandırır." dedi.

Kaynak: AA