Rıza Kayaalp Öğrencilerle Buluştu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Şehit Musa Özalkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, Ankara'nın Sincan ilçesindeki okulda gerçekleştirilen söyleşide, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.Öğrencilerden hayal kurmalarını isteyen Rıza, "Bir hayaliniz yoksa, başarılı olmanız çok zor. Başarılı bir geleceğin hayalini kuracaksınız ki onu gerçekleştirmek için çok çalışacaksınız." dedi.Ailesinin yanından 11 yaşında ayrılarak güreş eğitim merkezine katıldığını anlatan milli sporcu, "İlk madalyamı almadan önceki 5 yıl boyunca her akşam yatağa girdiğimde, şampiyonluğun hayalini kurdum. Şimdi de aynı başarılara tekrar ulaşmanın ve olimpiyat şampiyonluğunun hayalini kuruyorum. Hayal kurmak, her antrenmanda beni daha çok çalışmaya itiyor." ifadelerini kullandı.Rıza, öğrencilere karamsarlığa düşmemeleri konusunda uyarılarda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çalışınca, azmedince oluyor. Karamsar olursanız, çalışamaz, kendinizi geliştiremezsiniz. Güreş eğitim merkezine girdikten sonra 4-5 yıl madalya alamadım. Daha çok üstüne gittim, özelikle dördüncü yılımda sabahları okula gitmeden önce saat 5.30'da kalkıp, koşuyordum. Çünkü madalya alamamıştım. Okuldan geldikten sonra da her gün hocalarımızın koymuş olduğu programın dışında ekstra bir saat daha antrenman yapıyordum."Çalışmadan başarı elde edilemeyeceğine dikkati çeken Rıza, "(Rahat bir şekilde Avrupa şampiyonu oldu.) deniliyor. Şampiyonluk aslında onun arkasındaki çalışmaların sonucunda elde ediliyor. Ne kadar çok çalışır, üstüne giderseniz, o kadar çok başarılı olursunuz. Bir günde 400 barfiks çekerdim. Avucumun içi kıpkırmızı olurdu, kanardı. 'Rıza hedefin var, yılmak yok çalışmaya devam.' diyordum. Zorlanmadan hiçbir şey elde edilmiyor." diye konuştu.Rıza Kayaalp, en büyük hedefinin ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşmak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:"Çok sayıda başarı elde ettim. Kazanması gerçekten çok zor başarılar. Aynı şekilde yoluma devam ediyorum. Yine çok çalışıyorum. Hedefim bitmedi. 8 kez Avrupa, 3 kez dünya şampiyonu oldum. Olimpiyat üçüncülüğüm ve ikinciliğim var. Bundan sonraki hedefim, bu başarıların yanına olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek. Olimpiyat sezonunda 8 aylık program yapacağım. O programa harfiyen uyacağım. 2020'de altın madalya kazanamazsam, büyük ihtimalle hayatım boyunca bunun üzüntüsünü yaşayacağım için önlemimi 8-9 ay önceden alacağım."