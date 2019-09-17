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Rıza Kayaalp tarih yazdı!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı.

17.09.2019 17:40Rıza Kayaalp tarih yazdı!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün Rıza Kayaalp grekoromen 130 kg'da final mücadelesine çıktı. Dünkü mücadelelerin ardından Kübalı sporcu Oscar Pino Hinds ile bugün final maçına çıkan tecrübeli sporcu, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp bu sonuçla grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
İLK TEBRİK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN
Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Rıza Kayaalp'i ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 29 yaşındaki sporcu karşılaşma sonrası henüz teri kurumadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcağı sıcağına sporcuya tebriklerini iletti.
(İHA)

Rıza Kayaalp, Güncel

Kaynak: İHA

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