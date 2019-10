Rıza Kayaalp'ten Bahçelievler Belediyesine ziyaret

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı ziyaret etti.Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı makamında ziyaret eden Kayaalp, ayrıca ilçede adının verilmesi kararlaştırılan spor salonunu da gezdi.Bahadır, Rıza Kayaalp'e dünya şampiyonluğundan dolayı bir tam altın ve Türk bayrağı maketi hediye etti.Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rıza Kayaalp, desteğinden dolayı Hakan Bahadır'a teşekkür ederek, "Zor başarılar elde ettim. Avrupa Şampiyonası'nı 9 kez kazanarak rekor kırdım. Dünyada da 4 kez kazanarak rekor kırdım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Ülke için her zaman en iyisini yapmak istediğini kaydeden milli güreşçi, "Bırakana kadar yeni şampiyonlukları ülkeme kazandırmak istiyorum. Ülkem adına ne yapabilirsem onu yapmak istiyorum. Bu yetenek Allah tarafından verilmiş. Ülkemizin ismini sonuna kadar duyurmak, bayrağımızı göndere çekmek için ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Her zaman anneye, babaya hayırlı evlat, ülkemize hayırlı birey olacağız. Bu başarımdan dolayı spor salonuna ismimi vererek beni gururlandıran başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.Rekor kırmak gibi bir amacının olmadığını anlatan Rıza Kayaalp, "Ama bu hedefler sayesinde her şey gerçekleşiyor. Bir yerlere ismim verilsin verilmesin derdinde değilim. Başkanımız düşünerek böyle bir jestte bulunmak istedi, biz de kabul ettik. Gururlandık sevindik. Salonun girişine de öz geçmişimizi asarız, belki gençler ilham alır. Başkanım gençlerin hedeflerini değiştirebilecek işe de imza atmıştır. İnşallah bir gün antrenman yapmaya geliriz." ifadelerini kullandı.Şampiyonlukları sürdürmek istediğini belirten Rıza, "Olimpiyat var. Sporcu yaşımız doluyor. Belki son olimpiyatım olur. Olimpiyat altın madalyası eksik. En büyük amacım bunu kazanmak." dedi.Bahadır: "Spor sadece başarı değil"Hakan Bahadır ise dördüncü kez dünya şampiyonu olan bir sporcuyu misafir ettiklerini belirterek, "Yoğun antrenman programında bizi kırmadı, ziyarete geldi. Türkiye'nin yıldızının parladığı dönemde, ekonomide, sanayide, uzay sanayisinde olsun, sporda yükselmemizin göstergesi olarak dördüncü kez şampiyon olmasından dolayı Rıza Kayaalp'i tebrik ediyorum." diye konuştu.Rıza Kayaalp'in ailesini de tebrik eden Bahadır, "Spor sadece başarı değil. Ahlak, kültür, olgun ve erdem yönünden böyle bir sporcu yetiştirdikleri için ailelerini tebrik ediyorum. Hocalarını tebrik ediyorum. Sporun kalkınmasına destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, emek veren tüm spor bakanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Milli güreşçinin isminin spor salonuna verilmesine değinen Bahadır, şunları söyledi:"Çobançeşme'de spor salonumuz bulunuyor. Oraya adını vereceğiz. Düzenleme yapacağız. Onu teşvik edersek hem o başarılarını devam ettirecek hem bizim için önemli olan genç nesillerimizin onu örnek almalarını düşünerek spor salonuna adını vereceğiz. Buradaki amaç sembolik. Amaç yaşarken hem güçlü sporcuyu motive etmek hem de ardından gelenlere onu idol göstermek. Rıza zaten alçak gönüllü. Amacımız gençlere böyle dünya şampiyonu kardeşimizin başarılarını imrendirmek."