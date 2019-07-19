ABD'de Rıza Sarraf davasında yargılanıp tutuklanan Hakan Atilla tahliye oluyor

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde Rıza Sarraf davasında yargılanıp 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye oluyor.

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi'nde hapis cezasını tamamlayan Atilla, bugün tahliye oluyor. Yetkililer Atilla'nın Türkiye'ye sınır dışı edileceğini bildirdi.

"TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİ İÇİN ÇOK HEYECANLI"

Atilla'nın avukatı Halil Uzun, yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, "Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı" dedi.

Avukat Uzun, Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" dedi.

Hakan Atilla

"SUÇSUZLUĞU YÖNÜNDE KARAR ALMASINI BEKLİYORUZ"

Avukat Uzun, Atilla'nın Türkiye'ye dönüşünün ardından New York'ta devam eden temyiz mahkemesinin süreceğini belirterek, "Hakan Atilla, suçsuz yere hapis cezası aldı. Halen devam eden temyiz mahkemesinin de onun suçsuzluğu yönünde karar almasını bekliyoruz. Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak" dedi.