Rıza Sarraf'ın İzinsiz Tadilat Davası

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Kandilli'deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı iddia edilen Rıza Sarraf ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılandıkları davada, suça konu taşınmazda keşif yapılmasına karar verildi.Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Firuz Akın Han'ın avukatı Levent Öge katıldı.Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın ifadesinin alınabilmesi amacıyla yurt dışına yazılan talimatın dönmediğini tutanağa yazdırdı.Söz verilen sanık Firuz Akın Han'ın avukatı Levent Öge, duruşmada eksikliklerin giderilmesini istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Rıza Sarraf hakkında yurt dışına yazılan talimatın akıbetinin sorulmasına karar verdi.Mahkeme, suça konu taşınmazda fen bilirkişisi ile 3 kişilik inşaat mühendisi ile mimardan oluşan heyet eşliğinde keşif yapılmasını kararlaştırdı.Sanık Rıza Sarraf'ın eşine davetiye gönderilmesine karar veren mahkeme, suça konu taşınmazın anahtarının kendilerinde olması halinde keşif gün ve saatinde taşınmazın keşfe hazır edilmesinin istenmesine hükmetti.Mahkeme, suça konu taşınmazın kapalı olması nedeniyle Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, sanık veya akrabalarından alınacak anahtarla, anahtarın bulunamaması halinde de çilingir vasıtasıyla suça konu taşınmazın kilidinin açılmak suretiyle keşfe hazır edilmesinin istenmesine karar verdi.Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi 958 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak yapılan uygulamalar ile ağaç kesilmesi hususlarına dair gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.Boğaziçi sit alanında kalan söz konusu taşınmazın, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği bildirilen iddianamede, aynı kararla taşınmazdaki tek çam ağacının da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği aktarılıyor.İddianamede, sanık Rıza Sarraf tarafından yaptırıldığı anlaşılan söz konusu izinsiz inşaatın fenni mesulünün de sanık Firuz Akın Han olduğu belirtilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce incelenen yapı tadil ruhsatına göre, döşemeleri kaydırılarak kat yükseklikleri değiştirilen taşınmazın ikinci bodrum katının büyütülerek birinci bodrum katıyla birleştirilmesi, çatı mahyasının da yüksek kurulması gibi hususların yapıldığı anlatılıyor.Sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda, Rıza Sarraf'ın, Koruma Bölge Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı vurgulanan iddianamede, Firuz Akın Han'ın da suça konu yerde yine Bölge Koruma Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptığı kaydediliyor.İddianamede, Sarraf ve Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.