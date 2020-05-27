RİZE 10 çay üreticisinde koronavirüs tespit edildi, tedavi ve filyasyona başlandı-ARŞİV

10 çay üreticisinde koronavirüs tespit edildi, tedavi ve filyasyona başlandıRİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin üreticiden 'Covid-19' testi pozitif çıkan 10'unun hastanede tedavilerine başlandı.

27.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:19
10 çay üreticisinde koronavirüs tespit edildi, tedavi ve filyasyona başlandı
RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin üreticiden 'Covid-19' testi pozitif çıkan 10'unun hastanede tedavilerine başlandı. Hastaların temasta bulunduğu kişiler de filyasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.
Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.
10 VAKA BELİRLENDİ
Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.
TEDAVİ VE FİLYASYON SÜRECİ BAŞLADI
Özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden koronavirüs tespit edilen 10 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedavileri süren hastaların temasta olabileceği aile fertleri de İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince filyasyon taramasına alındı. Maske, eldiven ve koruyucu gözlük takıp, koruyucu kıyafetler giyen ekipler, sahada vakaların olası temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit etmek için çalışma sürdürüyor.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Arzu ERBAŞ/ RİZE (DHA)
RİZE 10 çay üreticisinde koronavirüs tespit edildi, tedavi ve filyasyona başlandı-ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Koronavirüs, Rize, Çay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Haber
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Anketlerde Erdoğan’a rakip olan İmamoğlu’na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Abdülhamid’in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak’ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Haberler››Güncel››RİZE 10 çay üreticisinde koronavirüs tespit edildi, tedavi ve filyasyona başlandı-ARŞİV - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:26: Çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı - Haber 14:26: Çocuklara çarşı izni yok - Haber 14:26: Şehidin mezarındaki yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi - Haber 14:25: Ankara sokakları, yine çocukların oldu - Haber 14:25: Burundi'de Katolik Kilisesinden seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiası - Haber 13:17: Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi - Haberler 11:52: Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu - Haber 11:13: İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber 09:38: Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı - Haber