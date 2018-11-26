Rize 5 Gündür Kayıp Down Sendromlu Osman, Aranıyor

Rize
'nin İyidere
ilçesinde 5 önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan down sendromlu Osman Cerrah (59) her yerde aranıyor.
İyidere ilçesinde perşembe günü evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Osman Cerrah için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı aramada son olarak ilçe merkezinden bir taksiye bindiği ve Sarayköy
mevkiinde indiği belirlenen Osman Cerrah için AFAD
ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına polis ekipleri de dedektör köpekle katıldı.
Osman Cerrah'ın kardeşi Özcan Cerrah ağabeyinden 4 gündür haber alamadıklarını belirterek "Ekiplerden gelecek mutlu haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızda duyarlı olsunlar, ağabeyimi gören varsa eminyete hbildirsin" dedi.
AFAD,Sarayköy,İyidere,Rize
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:36