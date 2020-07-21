RİZE Afrikalı öğrenciler, çay hasadından sonra fındık toplamaya geçecekler

Afrikalı öğrenciler, çay hasadından sonra fındık toplamaya geçecekler

DOĞU Karadeniz'de yaş çay hasat sezonunda ikinci dönem başladı. Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olmasıyla yabancı işçilerin gelemediği bölgede, Türkiye'de öğrenci olan Senegal, Sudan ve Zambiyalı öğrenciler, çay topluyor. Çay hasadına alışan öğrenciler, ardından fındk hasadı için Ordu'ya geçmeye hazırlanıyor.

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasat sezonunda ikinci dönem başladı. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin dolayında yabancı işçi bölgeye gelemeyince çay işçisi sorunu yaşandı. Bu işçilerin yerini ise Türkiye'de öğrenci olan Senegal, Sudan ve Zambiyalı öğrenciler aldı. Çay tarlasına giren işçiler, hasat yapıyor, taşıdıkları çayı alım yerine teslim ediyor. Çay hasadına alışan öğrenciler, ardından fındk hasadı için Ordu'ya geçmeye hazırlanıyor.

Fındık topladığını ilk kez çay hasadına katıldığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Sudanlı Samuel Jon, 'Yazları ülkemize geri dönüyorduk. Pandemi dolayısıyla burada kaldık ve zamanımızı değerlendirip para kazanmak için hiç bilmesekte çay toplamaya başladık. Bir arkadaşım vasıtasıyla buraya geldim ve çay toplamaya başladım. Başlangıçta çok zordu, öğrendikçe alıştım iyi toplamaya başladım. Günde 200 kilonun üzerinde yaş çay topluyorum. Daha önce Trabzon'da fındık topladım. Fındık çaya göre çok zor' dedi.

'İŞİ ÖĞRENDİK'

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zambialı Eudmu Wowo da 'Çay toplamaya yeni başladım. Daha 1 hafta oldu öğreneli. Yapabildiğimi düşünüyorum, çay bahçesi sahibi de bizden memnun. Çay toplamadan önce Trabzon'da İngilizce dersi veriyordum. Çay toplamak gerçekten zor, boş durmamak için çalışmak zorundayız' diye konuştu.

'HİÇ ÇAY TOPLAMAMIŞTILAR, ÖĞRENDİLER'

Çay işçisi bulmakta zorlandıkları bu dönemde bir aracı vasıtası ile Afrikalı işçilere ulaştığını söyleyen Bayram Kopuz da "Tanıştık, anlaştık, bayağı da kaynaştık. Çok da güzel çay topluyorlar. Sadece biri çay toplayabiliyordu, diğerleri hiç çay toplamamıştı. Biraz denedim, alıştırdık. Şimdi güzel çay topluyorlar. Kampanya bitene kadar birlikte çalışacağız, çayımın toplanması 1 ay sürer. Barınmaları için köyde bir ev oluşturdum sabah akşam alıp götürüyorum? ifadelerini kullandı.