RİZE Ağaran şelalesi taştı

Ağaran şelalesi taştı

RİZE'nin Çayeli ilçesinde yer alan turizm merkezi Ağaran Şelalesi, bölgede sağanak yağışın şiddetini artırmasıyla taştı.

Rize'nin önemli turizm noktalarından birisi olan Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, bölgede bu sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan araç yolu sular altında kalarak, trafiğe kapandı. Bölgede yer alan işletmelerden birinin sahibi olan Metin Saklı, o anları kaydederken "Allah'ım bizi afetlerden koru. Çok zamandır şelale bu kadar taşmamıştı" diye konuştu.