Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

RİZE Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldü

Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldüRİZE'nin Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar Osman (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu'nun (50) akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayda ağır yaralanan Şerife Dalyanoğlu (45) da, tedavi gördüğü...

03.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:18
Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldü
RİZE'nin Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar Osman (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu'nun (50) akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayda ağır yaralanan Şerife Dalyanoğlu (45) da, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde meydana geldi. H.D. arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar Osman ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D., tabanca ile kurşun yağdırdı. Osman ve eşi Bahriye ile akrabaları Şerife Dalyanoğlu vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. H.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Osman ve Bahriye çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Muhtar Osman Dalyanoğlu'nun ağır yaralanan yengesi Şerife Dalyanoğlu ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaçan H.D.'yi arıyor.
YENGE DE KURTARILAMADI
Silahlı kavgada yaralanan ve durumunun ağırlaşması üzerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şerife Dalyanoğlu da, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
(FOTOĞRAFLARLA)
Arzu ERBAŞ/PAZAR, (Rize), (DHA)-
RİZE Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Rize, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00’a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Ali Sunal’dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Haberler
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Haberler››Güncel››RİZE Arazi kavgasında muhtar ve eşinin ardından yengeleri de öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Bir evin bahçesinde bulunan gri balıkçıl kuşu yavrusu yetkililere teslim edildi - Haber 17:25: Bolu'da, Gölcük Tabiat Parkı'na fidan dikimi yapıldı - Haber 17:23: Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastı - Haber 17:22: Alaşehir'deki mahallede karantina süresi uzatıldı - Haber 17:21: Nazilli'de zehirli 'sarı akrep' görüldü - Haber 16:51: Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin