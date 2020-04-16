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Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm

Rize'de öğretmenevinde çalışan Gamze Pala'yı önce sırtından yaralayan ardından bıçakla boğazını kesen caninin polis ekiplerine verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Katil Savaş Dalançıkar, aşkına karşılık bulamadığı ve reddedilmeyi gururuna yediremediği için cinayeti işlediğini söyledi.

16.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:45

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi.

Dalançıkar, Gamze Pala'ya aşık olduğunu ancak aşkına karşılık bulamadığını ifade ederek, defalarca girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, reddedilmeyi kabul edemediği için de öldürdüğünü anlattı. Polis, Dalançıkar'ın sosyal medya hesapları ve cep telefonu kayıtları ile WhatsApp yazışmalarını incelemeye aldı.

ÖĞRETMENEVİ ÖNÜNE ORMAN GÜLÜ BIRAKTILAR

Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'ne gelen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu ve MHP İlçe Başkanı Doğan İnce, bina önüne orman gülü bıraktı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu olayı kınadıklarını belirterek, "İlçemizde böyle üzücü bir olayın yaşanması çok acı. Kadınlara yönelik saldırı umarız son olur" dedi.

Fındklı Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Hanedar da "Olayı duyduğumuz andan itibaren çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Kadınlara yönelik yapılan saldırıların sona ermesini istiyoruz" diye konuştu.

HALK TEPKİLİ

Gamze Pala'nın öldürülmesine ilçe halkı da tepki gösterdi. Cinayeti duyduğunda çok üzüldüğünü anlatan Erdal Zehiroğlu 'Gamze'yi çok iyi tanırdım. Benim komşumdu. Çok iyi bir insandı. Öldüren kişiyi de buralarda görürdük. Buralarda devamlı motosikletiyle dolaşırdı. Çok yazık oldu' dedi.

Esnaf Hakan Çukur ise, 'Gamze çok iyi biriydi, kimseye bir zararı yoktu. Olayı duyunca çok üzüldüm. İnsan böyle bir şeyin nasıl yapar' Aklım almıyor. Öldüren kişiyi birkaç kez gördüm. Buralardan geçerdi? diye konuştu.

Samet Öztürk ise, 'Ben manavım. Gamze, alışveriş yapardı. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Kimseyle bir tartışmasını görmedim. Çok pozitif bir insandı. Duyduğumuzda çok üzüldük. Olmayacak bir şeydi, ilçemize de böyle bir olay yakışmadı' ifadelerini kullandı.

Gamze Pala’yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm

Kaynak: DHA

Etiketler: Gamze Pala, Fındıklı, Güncel
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