Haberler » Güncel » Rize Ayane Dağı'nda örtü yangını - Haber

Rize Ayane Dağı'nda örtü yangını

Rize'de bulunan Ayane Dağı'nda örtü yangını çıktı.

25.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:35 Rize Ayane Dağı'nda örtü yangını
'de bulunan Ayane Dağı'nda örtü yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale ediyor.
Kırklartepe Mahallesi'nde bulunan Ayane Dağı'nda çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yakı olması mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının daha da büyümesinden endişe eden mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan ekipler Ardeşen ilçesine bağlı Eski Armutluk köyünde de çıkan yangına müdahale ediyor.
(İHA)

Rize, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:36   Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Haber
00:34   GÜNDEM ÖZETİNE - Haber
00:32   Adıyaman'da mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtı - Haber
00:31   Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Haber
00:25   Trio Hexis, Tekirdağ'da piyano konseri verdi - Haber
23:22   İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Haber
23:07   Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Haber
22:50   Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı - Haber
21:33   Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Haber
21:10   Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Haber
26.12.2019 00:45:41