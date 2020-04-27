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RİZE Ayder Yaylası'nda inen 2 boz ayı kamerada

Ayder Yaylası'nda inen 2 boz ayı kameradaRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'na indi.

27.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:01
Ayder Yaylası'nda inen 2 boz ayı kamerada
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'na indi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu. Çamlıhemşin İlçesi'nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası hafta sonu yağan karla beyaza büründü. Kar yağışı sabahın ilk ışıkları ile birlikte yerini güneşe bırakınca yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise, beyaz örtü kaldı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylada seyrine doyumsuz manzara oluştu. Yaylanın karla kaplı yamacına inen 2 boz ayı da görüntülendi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu. RİZE Ayder Yaylası’nda inen 2 boz ayı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Çamlıhemşin, Güncel , Haber
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