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Rize ayder yaylası'nda şambrelli kayak keyfi

Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfiRize'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü.

06.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:35
Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfi
'nin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü. Yaylada, otomobil şambrelleri ile kayak sezonu da açıldı.
Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü. Yaylada kış aylarının eğlencesi otomobil şambrelleri ile kayak sezonuda açıldı. Doğal parkurda şambrellerle rampa aşağıya kayanlar renkli görüntüler oluşturuyor. Kayak sırasında kimi düşüyor, kimi ise takla atıyor.
Yayla sakinlerinden Mustafa Kapıcı, Yaylada şambrelli kayak sezonunu açtık. Bu yaylanın en büyük eğlencesidir. Yaylaya bir kayak merkezi çok yakışır. Kış mevsiminde tercih edilen yer burası dedi. Otomobil şambrelleri ile kayak yapan Enes Kutlu da Çok eğlenceli herkese tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geldim. Çok keyif aldım diye konuştu.
Rize ayder yaylası'nda şambrelli kayak keyfi

Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Kaynak: DHA


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