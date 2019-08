RİZE BAKAN TURHAN RİZE-ARTVİN HAVALİMANI GELECEK YIL AÇILIYOR-1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 40'ının tamamlandığını duyurdu, projenin 2020 yılı ekim ayında tamamlanacağını açıkladı.Rize'nin Pazar ilçesinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklama yaptı. Rize ve Artvin ilinin ortak kullanacağı havalimanının yapılmasının bölge insanının uzun yıllar beklentisi olduğunu kaydeden Bakan Turhan, Bu iki şehir insanımız yıllardır bu hayalle bekledi, durdu. Sürekli krizlerin olduğu, yatırım planlarının doğru dürüst yapılmadığı bir ülkede bu havalimanının yapılması bir hayal ürününden öteye geçmedi. Gün geldi Rize'nin evladı Recep Tayyip Erdoğan sayın Cumhurbaşkanımız siyaset sahnesine çıktı ve ülkemizi yeniden imar etmeye başladı. Bu havalimanı da ülkeyi yeniden inşa etmenin bir parçasıdır. Kapsamlı bir etüt ve fizibilite çalışması yapıldı. Böylece Rize-Artvin Havalimanı'nın yer tespiti, projelendirilmesi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Rize-Artvin Havalimanı, Avrupa'nın deniz üzerinde kurulan Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkemizin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek ikinci havalimanımız oldu. Bu havalimanımızda 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılacak. Şu ana kadar 242 ağır iş makinesiyle günde yaklaşık 120 bin ton taş dolgu yapılarak 32 milyonun üzerinde bir taş dolguyu tamamlamış bulunuyoruz. Bunun 11 milyon tonu kategorik taş dediğimiz mendireğin inşaatında kullanılıyor. Havalimanımızın en önemli kısmı olan taş dolgu mendireğinin de yüzde 64'ü tamamlanmış durumda dedi.'YÜZDE 40'I TAMAMLANDI'Havalimanı altyapı tesisleri inşaatında projenin yüzde 40'ının tamamlandığını açıklayan Bakan Turhan, Şu ana kadar 7 bin 653 adet beton blok ürettik. Bunun 5 bin 136'sını mendireğe yerleştirdik. Bu sayı 19 bin 250'ye çıkacak ve yıl sonunda mendirek inşaatını tamamlamış olacağız. Daha önemlisi pistin, apronun ve taksi yolunun yapımını da bu yıl Kasım ayında tamamlıyoruz. Üstyapı tesislerini de altyapı ile birlikte eş zamanlı bitireceğiz. Bu projeye bölgeye sağlayacağı katkılar nedeniyle büyük önem verdiğimiz için 7 gün 24 saat gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü bu havalimanı Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesinde önemli katkı sağlayacak. Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticari ilişkilerimizin de artmasına da neden olacak. Doğu Karadeniz bölgesinde hava ulaşımının kesintisiz sağlanmasına da etki edecek, destek olacak. Havalimanımızın pist uzunluğu 3 bin, genişliği 45 metre olarak dizayn edildi ve inşa edilecek. 264 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde taksi yolu ile aprona bağlanmış olacak diye konuştu.'2020 EKİM AYINDA AÇILACAK'Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek havalimanının yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanı ile bölgenin en büyük havalimanlarından biri olacağını belirten Bakan Turhan, Bu önemi nedeniyle de bu dev projeyi her ne kadar 2022 yılında hizmete açacağımızı planlamış olsak da hedefimizi yükselttik, iş planımızı değiştirdik, çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu projeyi inşallah gelecek yıl Ekim ayında hizmete açacak şekilde iş programımızı güncelledik. Bu eşsiz havalimanı ile Rize-Artvin illerimiz havacılıkta başlattığımız büyümenin de önemli bir karesini oluşturacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı.'PROJELERİ DEĞERSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞANLAR VAR'Her türlü projenin önünü tıkayan, projeleri değersizleştirmeye çalışanlara rağmen millet için projeleri yaptıklarını anlatan Bakan Turhan, şunları dediİstanbul Havalimanı da bunun açık bir örneğidir. Devlet bütçesinden tek bir kuruş çıkmadan dünyanın en büyük havalimanlarından birini geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırdık. İstanbul Havalimanı sadece ülkemiz için ilave bir hizmet kapasitesi oluşturmakla kalmadı, şimdiden bölge ülkelerinin topla-dağıt, işle-aktar havalimanı olarak bir havacılık merkezi olarak ülkemize değer kattı. Ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı da her geçen gün artmaktadır. Ancak her projenin önünde duranlar şimdide bu projeyi değersizleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 'Yeri iyi değil, güvenli değil' yaftaları yapıştırmaya çalışıyorlar. İstanbul Havalimanı hem kurulduğu alan, hem de uçuş güvenliği ile de dünyanın sayılı projelerinden biridir. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu gerçeği değiştiremeyecekler. İstanbul Havalimanı İstanbul'a da, bu ülkeye de değer katmaya devam ediyor, devam edecek. Çünkü biz havalimanı, otoyol, demiryolu da yaparken milletimiz için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Yarın bu havalimanını hizmete açtığımızda burasını da eleştirecekler, ama milletimiz gerçeği biliyor ve gereğini yapıyor.'PROJELER HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK'En büyük projelerden biri olan İstanbul-İzmir otoyolunu hizmete açtıklarını kaydeden Bakan Turhan, Yine devletin bütçesinden bir lira çıkmadan 11 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Birkaç gündür bu proje ile ilgili yol ücreti üzerinden eleştiriler yapılıyor. Dikkatimizi çekti; 'karayolu ile giderseniz bu kadar, hava yoluyla giderseniz şu kadar' diyerek projeyi eleştirenler var. Bu yolların, bu projelerin biz milletimize en iyi, en kaliteli, hayatını kolaylaştıracak, refahını artıracak hizmetleri vermek için yapıyoruz. Milletimiz doğruyu biliyor ve bunun cevabını milletimiz veriyor. Gerek İstanbul'daki havalimanımız olsun, gerekse geçen hafta açtığımız projemizdeki yolda olsun yol ve havalimanı kullanıcılarının sayısı bu eleştirilere en büyük en doğru cevaptır. İstanbul-İzmir otoyolunda Bursa-İzmir arasını açtığımız kesimde bizim belirlediğimiz kapasitenin ikinci kesimde yüzde yüzün üzerinde, son kesimde ise yüzde 50'nin üzerinde bir trafikle ilk günlerde karşılaştık. Bu projenin insanlarımız için ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu rakamlar gösteriyor, bu eleştirilere bu rakamlar en doğru cevabı kendisi ve milletimiz veriyor. Milletimizin memnuniyetinden başka zerrece beklentimiz, hesap vereceğimiz makam yok. Hizmeti de, siyaseti de, bakanlığı da bunun için yapıyoruz. Dünyanın en büyük projelerini yaparak halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu havalimanının Rize ve Artvin başta olmak üzere bölgemize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, yaklaşan kurban bayramını da tebrik ediyorum.ö diye konuştu.RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİRize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.