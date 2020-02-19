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Rize Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Rize Belediyesi, belediye üst yöneticilerinin adı kullanılarak çeşitli sebeplerle yardım ve bağış talebinde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

19.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:44Rize Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
Belediyesi, belediye üst yöneticilerinin adı kullanılarak çeşitli sebeplerle yardım ve bağış talebinde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı art niyetli kişilerin Rize Belediyesi üst yöneticilerinin ismini kullanıp Rize'deki hayırsever vatandaşları telefonla arayarak çeşitli bahanelerle bağış adı altında yardım talebinde bulunduğu, bu şekilde dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Belediyemiz yöneticilerinin adı veya belediye kurumsal ismi kullanılarak ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında aranan hayırsever vatandaşlarımız bu tür telefonlara itibar etmemelidir. Vatandaşımız böyle bir durumla karşılaştığı takdirde hiç vakit kaybetmeksizin Belediye Başkanlığımıza, Emniyet Müdürlüğünün 155, Jandarma Komutanlığının 156 numaralı hatlarını arayarak ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme de yapmamaları önem taşımaktadır."

Rize Belediyesi, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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