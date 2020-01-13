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Rize beyza bürünen ayder yaylası, haftaya sakin başladı

Beyza bürünen Ayder Yaylası, haftaya sakin başladıRİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası haftasonu yaşanan yoğunluğun ardından haftaya sakin başladı.

13.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:43
Beyza bürünen Ayder Yaylası, haftaya sakin başladı
RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası haftasonu yaşanan yoğunluğun ardından haftaya sakin başladı. Kar yağışının yer yer devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Ayder'e gitmek isteyen sürücüler de, kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıldı.
'de haftasonu etkili olan soğuk hava, kendisini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Ayder Yaylası, kar yağışı ile beyaza büründü. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen tatilciler ise Ayder'e akın etti. Kar yağışının devam ettiği bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Dün yoğunluğun yaşandığı Ayder, bugün daha sakin bir gün geçirdi. Ekipler, ziyaretçilerin yollarda sorun yaşamaması için tuzlama ve karla mücadele çalışmalarıyla yolları açık tuttu. Ayder'e gitmek isteyen sürücüler de, kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıldı.
Öte yandan dün etkili olan kar nedeniyle yaylada mahsur kalan araçlar ise, ekiplerin çalışmaları sonucu Ayder'den ayrıldı.
Rize beyza bürünen ayder yaylası, haftaya sakin başladı

Rize, Güncel

Kaynak: DHA


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