Rize Boğa ile Sokaklarda Tur Attılar, Türkü Söyleyip Horon Oynadılar

Rize
'de, boğa güreşleri geleneğini yaşatan derneğin üyeleri, yapılan genel kurulun ardından seçilen yönetim için tulum çalgısı eşliğinde boğa ile birlikte türküler söyleyerek yürüdü, horon oynayarak kutlama yaptı. Boğa etrafında horon oynayanları gören turistler, cep telefonları ile o anları kayda aldı. Çamlıhemşin
ilçesinde boğacılık kültürü yaşatılıyor. Her yıl düzenlenen boğa güreşleri ile adından söz ettiren ilçede 3 yıl önce kurulan Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği, genel kurul gerçekleştirdi. Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 58 üyeden 36'sının katıldığı genel kurulda, Yaşar Alinoğlu başkanlığı katılan üyelerin tamamının oyları ile Lütfü Sezgin'e devretti.
Çamlıhemşin Boğa Güreşleri ve Yaylacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı'na seçilen Lütfü Sezgin, ilçelerinde boğa sevgisinin bir kültüre ve geleneğe dönüştüğünü belirterek bu geleneği yaşatmak için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.
GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI
Genel kurulun ardından dernek üyeleri seçilen yeni yönetim için ilginç bir kutlama gerçekleştirdi. Yöresel çalgılardan tulum eşliğinde boğa ile birlikte sokaklarda yürüyen üyeler, türküler söyledi, horon oynadı. 750 kilogram ağırlığındaki 'Polat' adı verilen boğa etrafında horon oynayan grubu gören turistler, cep telefonları ile o anları kayda aldı. Bir süre horon oynayan üyeler, alkışla tempo tuttu.
Yürüyüşe katılan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu
, Bu gelenek insanların içine öyle bir işlemiş ki boğaları bir evlat gibi görüyor. İnsanlarımız, ahırında boğası olmayan evde evlat yok kabul ediyor dedi.
Çamlıhemşin, Rize, Güncel
Kaynak: DHA