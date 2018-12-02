Rize Çat Vadisi'nde Kış Güzelliği

Rize
'de, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca koruma öncelikli 200 ekolojik saha arasında gösterilen ve yerli-yabancı turistlerin akın ettiği Çat
Vadisi yağan karla beyaza büründü. Vadide kart postallık görüntüler ortaya çıktı. Çamlıhemşin
ilçesinde yer alan ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca koruma öncelikli 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi ile birlikte yerli-yabancı turistlerin akın ettiği Çat Vadisi yağan karla beyaza büründü. Türkiye
'nin tek yaşlı şimşir ormanları ile ladin çam ormanlarının yer aldığı vadide yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluştu. Çat deresinin iki kolunun birleştiği vadi, yağan karla oluşan beyaz örtü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Vadi, kış turizminde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyıor.
02 Aralık 2018 Pazar 10:33