RİZE Çay üreticilerinin 'izin' sevinci

Çay üreticilerinin 'izin' sevinciDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılacak çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izni çıktı.

12.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:15
Çay üreticilerinin 'izin' sevinci
DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılacak çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izni çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca alınacak başvuruları olumlu sonuçlanan üreticiler, 19 Mayıs'tan sonra karantina uygulaması ile memleketlerine giriş yapacak. Karar, çay üreticileri tarafından sevinçle karşılandı.
Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat için sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı.
ÜRETİCİLERE İZİN ÇIKTI
İçişleri, sağlık ile tarım ve orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere verilecek izne yönelik yol haritası belirlendi. Karar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, 'İçişleri Bakanlığı çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-Devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır' dedi.
KARANTİNAYA ALINACAKLAR
Çay hasadı için 'çay cüzdanı' bulunan üreticilere karantina uygulamalı kente giriş izni verilecek. İçişleri Bakanlığı'nca alınacak başvuruları olumlu sonuçlanan üreticiler, 19 Mayıs'tan sonra karantina uygulaması ile memleketlerine gelebilecek. Kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, evlerinde 14 günlük karantinaya tabi tutulacak.
ÜRETİCİLER, KARARDAN MEMNUN
Çay üreticisi Hüseyin Yazıcı, "Memleketimiz için iyi olacaktır. Vatandaşın işi görülmüş olacak. Bence çok güzel bir karar oldu. Devletimiz tüm önlemlerini almıştır?? dedi.
Ali Kayacı da ?"Gelenlerin karantina kurallarına uymasını temenni ederim. Cumhurbaşkanı üreticilerin geleceğini açıkladı. Bundan başka bir karar mümkün değildi. Olması gereken buydu. Sevinçliyiz" diye konuştu.
Vural Ayar ise "Üreticilere hayırlı olsun. Bu durum ekonomimize katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımız için hayırlı olsun" dedi.
Kararın yerinde olduğunu söyleyen Ayhan Turan, "Üretici çayının başında duramayacaktı. İşçi tutacaktı ve maliyetler artacaktı. Bu kararın üretici için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Salgın konusunda gereken tedbirlerin alınacağını umuyorum. Bu sürede hareketlilik olacak sonuçta" diye konuştu.
Hasan Demirel de "İstanbul'dan vatandaşlar gelecek. Vaka sayılarında artma olabilir. 14 gün kuralına uymuyorlar. Geliyorlar, çarşıya alışveriş yapmaya gidiyorlar. Bunların takip edilmesi gerek, sağlığımız her şeyden önce gelir" dedi. RİZE Çay üreticilerinin ’izin’ sevinci

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz Bölgesi, Rize, Çay, Güncel, Haber

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