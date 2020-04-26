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RİZE Çayeli'nden öteye türküsü koronavirüse uyarlandı

Çayeli'nden öteye türküsü koronavirüse uyarlandıRİZE yöresine ait ünlü 'Çayeli'nden öteye' türküsü koronavirüse uyarlanarak bestelendi.

26.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:14
Çayeli'nden öteye türküsü koronavirüse uyarlandı
RİZE yöresine ait ünlü 'Çayeli'nden öteye' türküsü koronavirüse uyarlanarak bestelendi. Esnaf, sağlıkçı, memur gibi meslek sahiplerinin seslendirdiği türküye klip çekilerek 'evde kal' çağrısı yapıldı. Çayeli Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, koronavirüs ile mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla türkü bestelendi, klip hazırlandı. Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yahya Kesici'nin Rize yöresine ait ünlü 'Çayeli'nden öteye' türküsü koronavirüse uyarlandı. Esnaf, sağlıkçı, memur gibi meslek sahiplerinin seslendirdiği türküye müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu'nun yönetmenliği ile klip çekilerek 'evde kal' çağrısı yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü. Koronavirüse uyarlanan 'Çayeli'nden öteye' türküsünün sözleri şöyle:
"Çayeli'nden öteye/ Giderdik yalı yalı/ Vuhan'dan virüs geldi/ Hasta oldu ahali.
Evinde kal evinde/ Evimiz bize yeter/ Hastaneye düşenin/ Hali ölümden beter.
Çıkma dışarı çıkma/ Sevdiğinle evde kal/ Sokaklar koronalı/ Nefesini evde al" RİZE Çayeli’nden öteye türküsü koronavirüse uyarlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çayeli, Memur, Rize, Güncel , Haber
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