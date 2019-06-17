17.06.2019 12:27
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RİZE ÇIĞ KÜTLESİNDE TEHLİKELİ SELFİE

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda yamaçtan kış aylarında düşerek Hala deresi üzerinde biriken çığ kütlesinin üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda yamaçtan kış aylarında düşerek Hala deresi üzerinde biriken çığ kütlesinin üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.
Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde kış aylarında Kaçkar Dağı yamacından düşen çığ kütleleri Hala deresi üzerinde birikiyor. Her yıl temmuz ayı ortalarına kadar dere üzerinde kalan çığ kütlesi üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla erimeye başlayan çığ kütlesi üzerinde karşıdan karşıya geçenler, incelen çığ tabakasının kırılma riskine aldırış etmiyor. Çığ kütlesinin üzerine çıkmaya cesaret edemeyenler ise kenarda fotoğraf çektiriyor.RİZE ÇIĞ KÜTLESİNDE TEHLİKELİ SELFİE
Kaynak: DHA
Çamlıhemşin, Güncel

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