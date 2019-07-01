01.07.2019 19:02
Haberler » Güncel » Haber

Rize'de 1,5 aylık Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor

Rize

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten'den (20) bir haftadır haber alınamıyor.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten'den (20) bir haftadır haber alınamıyor. Kayıp kadın için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Çamlıhemşin'in Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten, bir hafta önce evinden çıkıp, dönmedi. Eşinden haber alamayan Mehmet Çamkerten, aynı gün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


- Rize
Kaynak: DHA
Çamlıhemşin , Jandarma , Rize , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:49 ANTALYA Gazipaşa'da Suriyeli sığınmacılara yönelik plaj yasağı reddedildi
19:49 BURSA Uygulama yapan trafik polisine çarpıp yaraladı
19:47 Güney Kore, Trump-Kim görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirildi
19:45 Silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı
19:45 - Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti
19:44 GSF öğrencilerinden alkışlı, pankartlı tepki
19:43 Alanya'da gürültü kavgası: 3 yaralı