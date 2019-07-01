01.07.2019 19:52
Haberler » Güncel » Haber

Rize'de 1,5 aylık hamile Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor (2)- Yeniden

Rize

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten'den (20) bir haftadır haber alınamıyor.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten'den (20) bir haftadır haber alınamıyor. Kayıp kadın için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Çamlıhemşin'in Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten, bir hafta önce evinden çıktıktan sonra dönmedi. Eşinden haber alamayan Mehmet Çamkerten, aynı gün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


- Rize
Kaynak: DHA
Çamlıhemşin , Jandarma , Rize , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:26 Özbekistan jeolojik arama-keşif çalışmalarını hızlandıracak
21:23 Antalya'da "büyük operasyon" merak uyandırdı
21:22 Edirneli oto yıkamacıdan 'iyilik' kampanyası
21:18 Milas'ta orman yangını
21:17 Kocaeli'de Servetiye Cephesi şehitleri anıldı
21:17 KIRIKKALE Otomobildeki hırsızlık güvenlik kamerasında
21:13 Gazipaşa'da Suriyeli sığınmacılara yönelik plaj yasağı reddedildi