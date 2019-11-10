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Rize'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen programlarla anıldı.

10.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:41Rize'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen programlarla anıldı. 'de Valilik önünde düzenlenen çelenk program İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Programı'na Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize il jandarma komutanı Hakan Dedebağı, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, vatandaşlar, okul idarecileri ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Okul öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk konulu kompozisyon ve şiirlerin okunduğu programda sinevizyon gösterisi de sunuldu. - RİZE

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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