Rize'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında Rize
'de düzenlenen törenlerle anıldı.
Rize Valiliği'nce düzenlenen anma programı, Rize Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Buradaki tören, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap
'ın çelenk koymasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, çalan sirenlerle birlikte trafikte seyreden araçlar ile sokak ve caddelerdeki insanlar durarak saygı duruşunda bulundu.
Düzenlenen anma programı okunan İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. - RİZE
Türkiye,Mustafa Kemal Atatürk,Rize
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:39