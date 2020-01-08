Haberler » 3. Sayfa » Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi - Haberler

Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi

Rize'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 105,6 gram esrar ele geçirildi.

08.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:27Rize'de 105 gram esrar ele geçirildi
'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 105,6 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "07/01/2020 günü saat 23.25 sıralarında Alipaşa Uygulama Noktası'nda görevli memurlarca şüphe üzerine durdurulan 1 araçta bulunan 2 şahsın yapılan üst aramasında 105,06 gram esrar maddesi ele geçilmiştir. Konu ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şahıs hakkında Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından TCK 191 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan şüpheli olarak adli işlem yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - RİZE

Polis, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:09  Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu - Haberler
19:52  ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Haberler
19:49  'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi - Haberler
19:44  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Haberler
19:40  İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti - Haberler
19:29  Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı - Haberler
19:15  TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi - Haberler
19:11  Pentagon yetkilisi: İran, Irak'taki güçlerimizi bilinçli olarak ıskaladı - Haberler
8.01.2020 20:22:33