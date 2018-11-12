Rize'de 14-18 Kasım Tarihleri Arasında Karate Şampiyonası Düzenlenecek

Karate Federasyonu'nun 2018 faaliyet programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Ümit Genç
ve U21 Karate Türkiye
Şampiyonası ile Milli takım seçmeleri Rize
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 14-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Rize'de yapılacak.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik
yaptığı açıklamada "Büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 81 ilimizden yaklaşık 1800 yakın sporcunun katılacağı Ümit Genç ve U21 Karate Türkiye Şampiyonası Milli takım seçme niteliği taşıyan şampiyonanın öncelikle ilimize ve karate camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum İnşallah Rize'mize yakışır bir ev sahipliği yapacağız. Bundan öncede çeşitli branşlar da bir çok Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptık ancak bu şampiyona şimdiye kadar ev sahipliği yaptığımız en fazla sporcu katılımı olan organizasyon olacak. Tüm Rizeliler'i 5 gün boyunca Yenişehir
Spor Salonu'nda yapılacak bu güzel organizasyonu seyretmeye davet ediyorum. Ayrıca müsabakalara katılan tüm takım ve sporculara başarılar diliyorum" dedi.
14-18 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ümit Genç ve U21 Karate Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi 16 Kasım 2018 tarihinde saat 15.00'de Rize Yenişehir Spor Salonunda yapılacak. - RİZE
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:27