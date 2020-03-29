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Rize'de 1600 kişiye Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım eli

Rize'de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 1600 kişiye Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 1600 kişinin ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

29.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:58
Rize'de 1600 kişiye Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım eli
Rize 'de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 1600 kişiye Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 1600 kişinin ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.
Vefa Sosyal Destek Grubuna bugüne kadar 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerini arayan 1600 kişinin ulaştığı, her birinin sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl merkezinde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, AFAD ve birçok sivil toplum kuruluşundan 175 gönüllünün katılımıyla oluşturulan ekipler, vatandaşlara hızlı etkin ve verimli hizmet edebilmek adına 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız ve özverili bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Rize, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Rize'de 1600 kişiye Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım eli - Haberler

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