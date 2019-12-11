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Rize'de 25 ton küçük boy balığa el konuldu

Rize Tarım ve Orman Müdürlüğünce, asgari avlanabilir boyutlarından küçük oldukları gerekçesiyle 25 ton balığa el konuldu.

11.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14Rize'de 25 ton küçük boy balığa el konuldu
Tarım ve Orman Müdürlüğünce, asgari avlanabilir boyutlarından küçük oldukları gerekçesiyle 25 ton balığa el konuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından boyutlarının altında balık avlanmasının yasaklanması nedeniyle yürütülen çalışma kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirtti.
Açıklamada, son av yasakları kapsamında nakil araçlarına yönelik yapılan denetimde boy sınırlamasına yönelik uygulamalar hatırlatılarak, "Denetimlerde tebliğde belirtilen boy ve ağırlık yasaklarına uygun olmayan 120 kutu istavrit, 200 kutu hamsi ile balık yağı ve unu, fabrikalara gönderilen 25 ton hamsi için idari işlem yapılarak, balıklara el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Yetkililer, ticari olarak avcılığı ve satışı yapılan balıklar için asgari avlanabilir boy limitlerinin belirlendiğini, denetimlerin avcılık sezonu boyunca devam edeceğini vurguladı.

Rize, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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