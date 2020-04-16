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Rize'de 3 hastane çalışanı koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine döndü

Rize'de hastanede çalışan 2 sekreter ve 1 temizlik görevlisi, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek alkışlarla görevlerine döndü.

16.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:16
Rize'de 3 hastane çalışanı koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine döndü
Rize 'de hastanede çalışan 2 sekreter ve 1 temizlik görevlisi, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek alkışlarla görevlerine döndü.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji servisinde temizlik görevlisi Birol Akın (46), kroner yoğun bakım servisi sekreteri Nihal Avcı (37) ve poliklinik sekreteri Özlem İslamoğlu'na (29), görev sırasında Kovid-19 belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldı.
Test sonuçları pozitif çıkan üç kişi, çalıştıkları hastanede tedavi altına alındı.
Akın, Avcı ve İslamoğlu, sağlıklarına kavuşmalarının ardından yeniden görevlerine başladı. Hastane personeli, mesai arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.
İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, koronavirüs salgını nedeniyle hastanede sağlıkçılarla gece gündüz mesai yapan ve büyük emek veren sürekli işçi kadrosundaki çalışanları da ekiplerinin içinde gördüklerini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sekreter, Rize, Sağlık
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