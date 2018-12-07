Rize'de 3 Ton Küçük Boy İstavrite El Konuldu

Rize
'de, 13 santimetreden küçük olduğu gerekçesiyle 3 ton istavrite el konuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 13 santimetrenin altında istavrit avlanmasının yasaklanması nedeniyle yürütülen çalışma kapsamında, İyidere
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu" doğrultusunda yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirdi.
Kontrol ve denetimlerde, kanuna aykırı nakledilen ve boy yasağına uymayan küçük boyda 3 ton istavrite el konuldu. Balıklar, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.
Yasal boy sınırının altındaki istavrit balığını nakleden sürücüye bin 322 lira idari para cezası uygulandı.
İyidere,Rize
07 Aralık 2018 Cuma 19:56