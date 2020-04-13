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Rize'de 4 mahalle karantinaya alınıyor

TÜRKİYE'de ilk karantinaya alınan Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köy karantina kapsamından çıkartılırken, Kalkandere ilçesinde 4 mahallenin de 15 Nisan'dan itibaren karantina altına alınacağı bildirildi.

13.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:14
Rize'de 4 mahalle karantinaya alınıyor

TÜRKİYE'de ilk karantinaya alınan Rize 'nin Kendirli beldesi ve 4 köy karantina kapsamından çıkartılırken, Kalkandere ilçesinde 4 mahallenin de 15 Nisan'dan itibaren karantina altına alınacağı bildirildi.

Rize İl Hıfzısıhha Meclisi bugünkü toplantısında Kalkandere ilçesi, Medrese, Aksu, Yukarı Tatlısu, ve Aşağı Tatlısu mahallelerinin, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 15 Nisan saat 08: 00'den itibaren giriş çıkışlara izin verilmeyerek, karantinaya alınmalarına karar verdi.

Kalkandere ilçesi merkezinde koronavirüs vaka sayısında artış olduğu değerlendirildiği açıklamada, "Merkez Medrese, Aksu, Yukarı Tatlısu ve Aşağı Tatlısu mahallelerinde Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle belirtilen mahallelerin giriş çıkışlarına izin verilmeyerek 15 Nisan 2020 Çarşamba 08.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami şekilde alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan Türkiye 'de ilk olarak karantina uygulanan Rize'nin Kendirli beldesinde ve 4 köyde uygulamanın sona erdiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kalkandere, Kendirli, Türkiye, Rize, Güncel
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