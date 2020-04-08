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Rize'de 444 sağlık çalışanın ulaşımları ücretsiz sağlanacak

Rize'de, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı valiliğin desteğiyle 444 sağlık çalışanı merkez ilçede dahil olmak üzere ilçeler arasındaki ulaşımları ücretsiz sağlanacak.

08.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:28
Rize'de 444 sağlık çalışanın ulaşımları ücretsiz sağlanacak
Rize 'de, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı valiliğin desteğiyle 444 sağlık çalışanı merkez ilçede dahil olmak üzere ilçeler arasındaki ulaşımları ücretsiz sağlanacak.
Rize Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada, koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele kapsamında merkez ilçe dahil ilçeler arasında tüm toplu taşıma seferlerinde kısıtlama getirildiği anımsatıldı.
Açıkalamada şunlar kaydedildi;
"getirilen kısıtlama yüzünden Rize genelinde sunulan sağlık hizmetinin herhangi bir aşamasında aksaklık yaşanmaması, sağlık personelinin mağdur olmaması için İl genelinde toplam 444 salık personeli merkez ilçe de dahil olmak üzere ilçeler arasında ki ulaşımları valiliğimizin desteği ve organizasyonu ile ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Kahraman sağlık çalışanlarımıza bu hizmeti sunabilmemiz adına bizlere araç ve personel desteğinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bir kez daha teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Rize, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Rize'de 444 sağlık çalışanın ulaşımları ücretsiz sağlanacak - Haberler
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