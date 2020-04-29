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Rize'de 53 öğrenci hafızlık eğitimini uzaktan tamamladı

Rize'de Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan 53 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Rize Müftülüğünce başlatılan uzaktan eğitim programı ile eğitimlerini tamamladı.

29.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:20
Rize'de 53 öğrenci hafızlık eğitimini uzaktan tamamladı
Rize'de Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan 53 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Rize Müftülüğünce başlatılan uzaktan eğitim programı ile eğitimlerini tamamladı.
İl Müftüsü Naci Çakmakçı, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Rize genelinde hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören hafızların eğitimlerinin uzaktan görüntülü sistemle devam ettiğini belirtti.
Yaşadıkları bu zor süreçte uzaktan derslerini veren hafızların yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Çakmakçı, şunları kaydetti:
"1149 hafızlık öğrencimizle uzaktan eğitime devam ediyoruz. Hocalarımızın uzaktan eğitimle hafızlarımızı dinlediği bu dönemde 53 hafızımızın hafızlıklarını tamamlamaları bizleri son derece mutlu etti. Hafızlık ders dinlemeleri ve yüzüne dersler görüntülü arama yöntemiyle yapılıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerimize çekildiğimiz bu süreçte öğrencilerimizin ders kaybı yaşamaması için Kur'an kursu hocalarımız elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu anlamda hocalarımıza, öğrencilerimize ve hassasiyet gösteren velilerimize çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Rize, Güncel, Haber

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