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Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi

Rizeli balıkçılar, hamsi için attıkları ağla 90 kilogram ağırlığında orkinos yakaladı.

04.10.2019 10:51Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi
Rizeli balıkçılar, hamsi için attıkları ağla 90 kilogram ağırlığında orkinos yakaladı. İlde daha önce bu kadar büyüğüne rastlanmayan orkinos büyük ilgi gördü.

Rize'de balıkçı ağlarına takılan 90 kiloluk dev orkinos vatandaşın ilgi odağı oldu. Balıkçı tezgahında dev orkinosu gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Orkinosun fotoğrafını çekmek için cadde üzerinde kabalık oluşturanlar, ilde ilk defa bu kadar büyük bir orkinos gördüklerini belittiler.

Orkinosun hamsi tutarken ağlara yakalandığını belirten balıkçı Necmettin Duman, "Hamsi kovalarken yolunu şaşırıp Rize'ye gelmiş. Gece 4 sularında hamsi ararken hamsi ağlarına vurdu. Orkinos devamlı karşılaşıyoruz ama kilosu biraz fazla oldu bu kez. 30 kiloluğuyla karşılaşıyorduk. 90 kilogram balığımız. Tuttuk Rizeli'ye yedireceğiz balığımızı. Cumartesi günü de kesip halka vereceğiz. Büyük balık olduğu için ilgi büyük. Çocuğundan yaşlısına kadar herkes fotoğraf çektiriyor" dedi. - RİZE

Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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