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Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

Rize'de açık cezaevinden kaçan şüpheli Trabzon'da yakalandı.

12.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:02Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

'de açık cezaevinden kaçan şüpheli 'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize Açık Cezaevi'nde bulunan C.T, 2 gün önce firar etti.

Hakkında geçmiş yıllarda eşine karşı şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği bilgileri bulunan firari şüphelinin yakalanması için emniyet birimleri çalışma başlattı.

Eşi koruma altına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ortahisar ilçesindeki Reşadiye KavşağıInda otomobilin içinde yakaladı.

Şüphelinin cezaevine teslimi için işlem başlatıldı.


Kalkandere, Trabzon, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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