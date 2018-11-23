23 Kasım 2018, 11:53
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Rize'de Adalet Sarayı İşyurdu Satış Mağazası Açıldı

Rize

Adalet Sarayı İşyurdu satış mağazası, Rize Adliyesi'nde açıldı.

Adalet Sarayı İşyurdu satış mağazası, Rize Adliyesi'nde açıldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, mağazada, 28 farklı ceza infaz kurumunda yöresine özgü üretilen çeşitli ürünlerin piyasa fiyatının altında satışa sunulduğu aktarıldı.

Satış mağazasının hem adalet çalışanlarına hem de vatandaşlara yönelik alışveriş imkanı sunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize, Akhisar, Bafra, İskilip, Türkoğlu, Toprakkale, Kahramanmaraş, Gölpazarı, Oltu, Bozkurt, Kartal, Uşak, Kütahya, Bursa, Kırkhan, Sinop, Kırşehir, Menemen, Mardin, Midyat, Alanya, Trabzon, Gaziantep, Nevşehir, Konya ve Edirne ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yöreye özgü ürettiği ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından getirtilerek Rizeli vatandaşlarımızın beğenisine sunulmaktadır. Hükümlülerin el emeği göz nuru işledikleri 192 kalem ürünün bulunduğu satış mağazasında deri mont, çanta, gömlek, temizlik malzemeleri, çini, baharat, hediyelik eşya, takı, el yapımı ahşap oyma ve bakır kaplama eşyalar piyasa fiyatının altında satılmaktadır."
23 Kasım 2018 Cuma 11:53