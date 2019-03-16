Rize
'de amatör maçta olay çıktı Futbolcu hakemin üzerine yürüyünce saha karıştı
RİZE - Rize
Süper Amatör Küme'de 1-1'lik Güneyspor- Çamlıhemşin
Belediyespor maçının ardından olay çıktı. Çayeli
İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından futbolcu Akif Yılmaz, hakemin üzerine yürüyünce saha karıştı. Hakemin üzerine yürüyen futbolcusu Akif Yılmaz'a engel olmak isteyen Çamlıhemşin
Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Çamanka dengesini kaybederek yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan Çamanka, oyuncusunu sakinleştirmeyi güçlükle de olsa başardı. Olaylar güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden bastırılırdı. Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.
Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa
Kaynak: İHA