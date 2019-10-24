Haberler » Güncel » Rize'de anzer yaylası'nda yıkım gerginliği

Rize'de anzer yaylası'nda yıkım gerginliği

Rize'de Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (1)Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı.

24.10.2019 11:20
Rize'de Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (1)
Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkımlara tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak bekleyişlerini sürdürüyor.
Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 5 evin yıkımı için ekipler iş makineleri eşliğinde bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yıkımlara tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri karşı çıktıkları yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak bekleyişlerini sürdürüyor.
Rize'de anzer yaylası'nda yıkım gerginliği

İkizdere, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Son dakika: Rusya, Suriye'ye 276 askeri polis ile 33 ünite askeri ekipman gönderecek
12:12 Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti
12:12 Havza'da Cumhuriyet Koşusu
12:11 Sürücüleri şaşkına çeviren 3 saniyelik trafik ışıkları
12:11 Muğla 'babadağ'daki ölümlü paraşüt kazalarının nedeni kişisel hatalardan kaynaklı'
12:11 Sosyal medya mağdurlarının 'sanal abla'sından uyarı
12:11 Havalimanında korku dolu anlar kamerada; yanan minibüsün polis minibüsüne böyle çarptı
24.10.2019 12:13:34