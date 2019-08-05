Rize'de asayiş çalışmaları

Rize
'de son bir ayda, haklarında yakalama kararı bulunan 703 kişinin yakalandığı bildirildi.
Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 632 kişi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 71 kişi olmak üzere toplam 703 kişinin yakalandığı, bunlardan 42'sinin adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.
Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda,10 tabanca, 10 tabanca şarjörü, 64 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 16 kuru sıkı tabanca fişeği, 11 bıçak, 1 muşta, 20 gram esrar maddesi, 30 gram skunk, 13 gram metamfetamin, 85 kök Hint keneviri, 1,3 gram kokain, 22 exctasy, 9 şişe kaçak içki, bin 540 paket kaçak sigara ile 100 lira sahte para ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam edeceği kaydedildi.