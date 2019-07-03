Rize'de asayiş olayları

Rize'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 24 kök hint keneviri, 10 gram kubar esrar, bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Salarha Beldesinde Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde S.A'ya ait evinin bahçesinde 24 kök Hint keneviri, R.C'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 10 gram kubar esrar, bir ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Şahıslar ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA