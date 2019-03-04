Rize'de Asayiş Uygulamaları

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Rize'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 619 kişinin yakalandığı bildirildi.Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce şubat ayında icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 613 kişinin yakalandığı belirtildi.Yakalananlardan 51'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 26 ruhsatsız tabanca, 18 tabanca şarjörü, 222 mermi, 1 av tüfeği, çok sayıda fişek ve tabanca parçası, 2 kilo 624 gram esrar maddesi, 3 kilo 331 gram skunk, 16 ecstasy hap, 2 sentetik ecza, 15 bin 666 paket gümrük kaçağı sigara, 265 şişe kaçak içki, 22,5 kilogram kaçak tütün, 1 sahte kimlik, 1 sahte silah taşıma ruhsatı ele geçirildiği kaydedildi.İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda ise 3 bin 979 paket gümrük kaçağı sigara, 242 litre kaçak içki, 31 ecstasy hap ele geçirildiği, 6 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 83 bin 983 lira idari para cezası uygulandığı, şüphelilerden birinin tutuklandığı, 2'sinin sınır dışı edildiği, 3 şüphelinin savcılık talimatıyla yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.